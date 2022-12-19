Уинтерберн отговаривает "Арсенал" от приглашения Роналду

Бывший защитник "Арсенала" Найджел Уинтерберн считает, что переход экс-нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду к "канонирам" стал бы "полной катастрофой".

В данный момент "Арсенал" решает, кем заменить выбывшего на несколько месяцев с травмой колена Габриэля Жезуса.



И хотя Роналду доступен свободным агентом, Уинтерберн убежден, что 37-летний португалец не годится для игрового стиля "канониров".



"На мой взгляд, это не вариант, и на то есть одна простая причина: это стало бы краткосрочным решением".



"Многие люди, возможно, скажут: "Ну, и отлично, давайте сделаем это".



"Я бы не смог поспорить с этим, но надо учитывать то, как "Арсенал" начинает матчи, используя высокий прессинг и демонстрируя энергичный футбол. Я не думаю, что ноги Роналду все еще позволяют ему делать это".



"Я уверен, что не позволяют. Думаю, "Арсеналу" пришлось бы изменить свой стиль ради его приглашения, и я думаю, его приход стал бы полной катастрофой", — сообщил Уинтерберн Metro.