Уинтерберн отговаривает "Арсенал" от приглашения Роналду
Бывший защитник "Арсенала" Найджел Уинтерберн считает, что переход экс-нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду к "канонирам" стал бы "полной катастрофой".
В данный момент "Арсенал" решает, кем заменить выбывшего на несколько месяцев с травмой колена Габриэля Жезуса.
И хотя Роналду доступен свободным агентом, Уинтерберн убежден, что 37-летний португалец не годится для игрового стиля "канониров".
"На мой взгляд, это не вариант, и на то есть одна простая причина: это стало бы краткосрочным решением".
"Многие люди, возможно, скажут: "Ну, и отлично, давайте сделаем это".
"Я бы не смог поспорить с этим, но надо учитывать то, как "Арсенал" начинает матчи, используя высокий прессинг и демонстрируя энергичный футбол. Я не думаю, что ноги Роналду все еще позволяют ему делать это".
"Я уверен, что не позволяют. Думаю, "Арсеналу" пришлось бы изменить свой стиль ради его приглашения, и я думаю, его приход стал бы полной катастрофой", — сообщил Уинтерберн Metro.
19.12.2022 14:00
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Артета не рискнет микроклиматом в раздевалке ради Рона. Только МЮ покупает шлак переплачивая
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Главная проблема Роналду на данном этапе карьеры – его характер, а не ухудшение физических кондиций. Если бы спокойно отрабатывал на поле и не тянул одеяло на себя, то был бы очень полезен любой команде. Но для этого надо обладать ментальной зрелостью, чего у Роналду с возрастом, увы, не получилось в себе развить. Именно поэтому Месси можно сказать поставил точку в споре о лучшем игроке последних десяти лет. Гном несмотря на свои недостатки в нужный момент ставит команду превыше себя.
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артета не лысый шарлатан из скама - гейналду не нужОн
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