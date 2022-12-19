Уинтерберн отговаривает "Арсенал" от приглашения Роналду

Криштиану Роналду Бывший защитник "Арсенала" Найджел Уинтерберн считает, что переход экс-нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду к "канонирам" стал бы "полной катастрофой".

В данный момент "Арсенал" решает, кем заменить выбывшего на несколько месяцев с травмой колена Габриэля Жезуса.

И хотя Роналду доступен свободным агентом, Уинтерберн убежден, что 37-летний португалец не годится для игрового стиля "канониров".

"На мой взгляд, это не вариант, и на то есть одна простая причина: это стало бы краткосрочным решением".

"Многие люди, возможно, скажут: "Ну, и отлично, давайте сделаем это".

"Я бы не смог поспорить с этим, но надо учитывать то, как "Арсенал" начинает матчи, используя высокий прессинг и демонстрируя энергичный футбол. Я не думаю, что ноги Роналду все еще позволяют ему делать это".

"Я уверен, что не позволяют. Думаю, "Арсеналу" пришлось бы изменить свой стиль ради его приглашения, и я думаю, его приход стал бы полной катастрофой", — сообщил Уинтерберн Metro.


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Роналду, Уинтерберн

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2022 14:00

Количество просмотров Просмотров: 977

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ivan-tns 19.12.2022 16:08 # ivan-tns
    Артета не рискнет микроклиматом в раздевалке ради Рона. Только МЮ покупает шлак переплачивая

    (ответить)

  2. empry 19.12.2022 14:58 # empry
    Главная проблема Роналду на данном этапе карьеры – его характер, а не ухудшение физических кондиций. Если бы спокойно отрабатывал на поле и не тянул одеяло на себя, то был бы очень полезен любой команде. Но для этого надо обладать ментальной зрелостью, чего у Роналду с возрастом, увы, не получилось в себе развить. Именно поэтому Месси можно сказать поставил точку в споре о лучшем игроке последних десяти лет. Гном несмотря на свои недостатки в нужный момент ставит команду превыше себя.

    (ответить)

  3. narcot 19.12.2022 14:15 # narcot
    артета не лысый шарлатан из скама - гейналду не нужОн

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: