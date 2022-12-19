О'Хара хочет, чтобы Магуайр перешел в "Тоттенхэм"

Экс-полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара заявил, что взял бы капитана "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра в команду Антонио Конте.

В этом сезоне Магуайр не имеет места в стартовом составе "Юнайтед", хотя на Чемпионате Мира в Катаре Харри предстал совершенно другим игроком.



Магуайра уже несколько месяцев связывают с уходом из "Юнайтед", который купил его у "Лестера" за 80 миллионов фунтов в 2019 году, и О'Хара не отказался бы от самого дорогого защитника в мире в "Тоттенхэме".



"Тоттенхэму" не хватает еще одного центрального защитника. Я знаю, что нам нужен еще один игрок сюда".



"Манчестер Юнайтед" все равно потеряет на нем деньги".



"Предположим, "Тоттенхэм" обратится насчет него в январе — и я бы взял его в "Тоттенхэм". Нам нужен еще один центральный защитник", — сообщил О'Хара talkSPORT.