Светская хроника за понедельник
"Манчестер Юнайтед" может купить Антуана Гризманна. Трое нападающих были предложены "Челси". Джек Грилиш отправился по местам из фильма "Один дома 2". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
"Манчестер Юнайтед" потребует минимум 80 миллионов фунтов за своего нападающего Маркуса Рэшфорда следующим летом, если к тому времени игрок так и не подпишет новый контракт. (Daily Star)
"Юнайтед" обдумывает покупку нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна. (Mediafoot)
"Юнайтед" ведет переговоры с голкипером менхенгладбахской "Боруссии" Янном Зоммером. (Teamtalk)
"Юнайтед" начал готовиться к расставанию со своим голкипером Давидом Де Хеа в конце сезона. (Sky Sport Germany)
Вингер менхенгладбахской "Боруссии" Маркус Тюрам стал целью для "Юнайтед" в январе. (Bild)
Из всех полузащитников Софьян Амрабат является наиболее вероятным приобретением "Ливерпуля" в январе. (Teamtalk)
Нападающий Жоау Фелиш, Матес Кунья и Мемфис Депай были предложены "Челси". (Evening Standard)
О приобретении Куньи из "Атлетико" задумывается "Эвертон". (Fabrizio Romano)
"Вулверхэмптон" нацелился на 30-летнего полузащитника "Севильи" Иско. (Todofichajes)
Другое
Экс-защитник "Юнайтед" Гари Невилл назвал нападающего сборной Франции Антуана Гризманна лучшим игроком ЧМ-2022. (The Sun)
Жозе Моуриньо задумывается о том, чтобы оставить "Рому" и возглавить сборную Португалии. (The Telegraph)
Совладелец "Кристал Пэлас" Джон Текстор готов стать единоличным владельцем "Лиона". (The Sun)
На "Кардифф" было наложено трансферное эмбарго за невыплату компенсации за Эмилиано Салу. (BBC)
Зоозащитники раскритиковали полузащитника "Юнайтед" Скотта Мактоминея за то, что он поиграл с тигренком во время отдыха в Дубае. (Daily Mail)
Плеймейкер "Манчестер Сити" Джек Грилиш улетел в Нью-Йорк и посещает места из фильма "Один дома 2". (talkSPORT)
19.12.2022 12:00
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Также свой вклад в победу Аргентины сделали защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро, полузащитник "Брайтона" Алексис Макаллистер, нападающий "Манчестер Сити" Хулиан Альварес и защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес, хотя последний не принял участия в финале.
Источник: http://fapl.ru/posts/97431/
Какого это просыпаться новостью, что за твой клуб играет ЧЕМПИОН МИРА!!!!!!
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вот это столовки в пидорашкинских школах ахаххахахахахахаха
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русь горящая))
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Источник: http://fapl.ru/posts/97440/?c=1
слишком крут для Пульки
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Как отмечает британское военное ведомство, новая тактика ЧВК строится на использовании большого количества завербованных осужденных. Их, плохо обученных, отправляют в атаки, при этом командиры остаются в укрытиях.
Отдельным бойцам, скорее всего, выдают смартфоны или планшеты, на которых показаны назначенная им ось наступления и цель атаки, наложенные на коммерческие спутниковые снимки. Сидящие в укрытиях командиры на уровне взвода и выше отдают приказы по рации, а информацию получают через видеосигналы с небольших беспилотных летательных аппаратов, говорят в Минобороны Великобритании.
Подразделениям отдают приказы двигаться по заранее запланированному маршруту, часто с огневой поддержкой, но реже рядом с бронетехникой. За отклонение от маршрута атаки, скорее всего, грозит наказание.
Цель такой тактики — сохранить актив ЧВК в виде опытных командиров и бронетехники, тогда как заключенные-новобранцы считаются расходным материалом, отмечают в разведке Минобороны Великобритании.
Как рассказывала в интервью «Зеркалу» глава правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова, на конец ноября в российских колониях на войну с Украиной завербовали до 35 тысяч человек.
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Подведем итоги ЧМ
Арсенал - травма Жезуса на первый взгляд кажется серьёзной проблемой, но есть другая сторона медали:
1. травма на ранней стадии, в Арсенле сразу узнали что нужно искать замену на боксинг дэй
2. Жезус сам здал в последнее время, поэтому ротация выглядит логичным образом
3. Возможность подписать Роналду на пол года
Тоттенхем - Кейн долбоёб наклепавший за хуеву тучу товарняков бесполезных мячей не справился попасть в створ с 11 метвров по 7ми метровым ворогтам лол
Дизмораль в команде, это и к лучшему
МС - большинство игроков дошлор до последней стадии, а холанд не играл уже больше месяца. заебись, ой как заебись))
МЮ - ну этим вообще похуй на ЧМ было, топили за месси дол6оёбы
Чупачупси - тренера нового так и не насмотрели
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> фабиньо не едет со средненькой сборной в рашку
> фабиньо не едет со средненькой сборной в катар
скузня: "ФАБИНЬО - ТОП!"
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Лучшего перфоманса вратаря чем перфоманс Мартинеса я на ЧМ не при помню.
В 1/8 потащил удар в упор в концовке на доп время.
В 1/4 потащил серию пенальти
В 1/2 не пропустил вообще
В финале потащил удар в упор в концовке на серию пенальти и потащил серию пенальти
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Блин, чё за Амрабат? Ливерпуль в своём стиле. Мело сидит в аренде, ещё какой-то шлак берут. Просто потому, что кулёк семечек его можно взять? Ёпт, летом нихуя не купили в пз, а теперь всяким шлаком затыкают.
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ХОЧУ УШАСТИКА
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что ни новость, скамцо в своём стиле. кто там за трансферы отвечает? что за дол6оёбы?
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