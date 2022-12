Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" может купить Антуана Гризманна. Трое нападающих были предложены "Челси". Джек Грилиш отправился по местам из фильма "Один дома 2". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" потребует минимум 80 миллионов фунтов за своего нападающего Маркуса Рэшфорда следующим летом, если к тому времени игрок так и не подпишет новый контракт. (Daily Star)



"Юнайтед" обдумывает покупку нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна. (Mediafoot)



"Юнайтед" ведет переговоры с голкипером менхенгладбахской "Боруссии" Янном Зоммером. (Teamtalk)



"Юнайтед" начал готовиться к расставанию со своим голкипером Давидом Де Хеа в конце сезона. (Sky Sport Germany)



Вингер менхенгладбахской "Боруссии" Маркус Тюрам стал целью для "Юнайтед" в январе. (Bild)



Из всех полузащитников Софьян Амрабат является наиболее вероятным приобретением "Ливерпуля" в январе. (Teamtalk)



Нападающий Жоау Фелиш, Матес Кунья и Мемфис Депай были предложены "Челси". (Evening Standard)



О приобретении Куньи из "Атлетико" задумывается "Эвертон". (Fabrizio Romano)



"Вулверхэмптон" нацелился на 30-летнего полузащитника "Севильи" Иско. (Todofichajes)



Другое



Экс-защитник "Юнайтед" Гари Невилл назвал нападающего сборной Франции Антуана Гризманна лучшим игроком ЧМ-2022. (The Sun)



Жозе Моуриньо задумывается о том, чтобы оставить "Рому" и возглавить сборную Португалии. (The Telegraph)



Совладелец "Кристал Пэлас" Джон Текстор готов стать единоличным владельцем "Лиона". (The Sun)



На "Кардифф" было наложено трансферное эмбарго за невыплату компенсации за Эмилиано Салу. (BBC)



Зоозащитники раскритиковали полузащитника "Юнайтед" Скотта Мактоминея за то, что он поиграл с тигренком во время отдыха в Дубае. (Daily Mail)



Плеймейкер "Манчестер Сити" Джек Грилиш улетел в Нью-Йорк и посещает места из фильма "Один дома 2". (talkSPORT)