"Торино" хочет выкупить Влашича у "Вест Хэма"
"Торино" хочет выкупить у "Вест Хэма" взятого в аренду на этот сезон полузащитника Николу Влашича.
Влашич сыграл 31 матч за "Вест Хэм" в прошлом сезоне после своего перехода из московского ЦСКА за 25 миллионов фунтов, однако ворваться в планы главного тренера Дэвида Мойеса не смог.
На этот сезон Никола был отправлен в "Торино", где стал твердым игроком основы, забив четыре гола и отдав две результативные передачи в рамках Серии А.
Как сообщает итальянская газета La Stampa, теперь "Торино" собирается выкупить 25-летнего хорвата, однако "Вест Хэму", вероятно, удастся вернуть только половину своих инвестиций в игрока.
19.12.2022 11:00
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