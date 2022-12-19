"Торино" хочет выкупить Влашича у "Вест Хэма"

"Торино" хочет выкупить у "Вест Хэма" взятого в аренду на этот сезон полузащитника Николу Влашича.

Влашич сыграл 31 матч за "Вест Хэм" в прошлом сезоне после своего перехода из московского ЦСКА за 25 миллионов фунтов, однако ворваться в планы главного тренера Дэвида Мойеса не смог.



На этот сезон Никола был отправлен в "Торино", где стал твердым игроком основы, забив четыре гола и отдав две результативные передачи в рамках Серии А.



Как сообщает итальянская газета La Stampa, теперь "Торино" собирается выкупить 25-летнего хорвата, однако "Вест Хэму", вероятно, удастся вернуть только половину своих инвестиций в игрока.