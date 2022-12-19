Тен Хаг обдумывает покупку Кудуса в январе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заинтересован в приобретении полузащитника "Аякса" Мохаммеда Кудуса в январе.

Именно из "Аякса" в этом году прибыл сам Тен Хаг в "Юнайтед", а затем этот путь повторили защитник Лисандро Мартинес и вингер Антони.



Как утверждает The Telegraph, теперь сменить Амстердам на Манчестер может 22-летний Кудус, который забил два гола в трех матчах сборной Ганы на Чемпионате Мира в Катаре.



Кудус является лучшим игроком "Аякса" в этом сезоне, отличившись 10 раз во всех соревнованиях, и, по слухам, видит свое будущее в Премьер-Лиге.