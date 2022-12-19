Амрабат предпочитает "Ливерпуль", а не "Тоттенхэм"
Полузащитник "Фиорентины" Софьян Амрабат предпочитает перейти в "Ливерпуль", несмотря на интерес "Тоттенхэма".
На 26-летнего Амрабата возник огромный спрос после того, как Софьян сыграл ключевую роль в достижении сборной Марокко полуфинальной стадии Чемпионата Мира в Катаре.
Если верить слухам, Амрабат приглянулся главному тренеру "Тоттенхэма" Антонио Конте, и "шпоры" уже инициировали переговоры о покупке Софьяна в январе.
Однако Foot Mecato утверждает, что сам Амрабат предпочитает "Ливерпуль", чей главный тренер Юрген Клопп провел встречу с представителями Софьяна еще до ЧМ-2022.
Ожидается, что для приобретения Амрабата в январе потребуется сумма в районе 40 миллионов евро (35 млн. фунтов).
19.12.2022 09:00
Просмотров: 365
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: