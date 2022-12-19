Амрабат предпочитает "Ливерпуль", а не "Тоттенхэм"

Софьян Амрабат Полузащитник "Фиорентины" Софьян Амрабат предпочитает перейти в "Ливерпуль", несмотря на интерес "Тоттенхэма".

На 26-летнего Амрабата возник огромный спрос после того, как Софьян сыграл ключевую роль в достижении сборной Марокко полуфинальной стадии Чемпионата Мира в Катаре.

Если верить слухам, Амрабат приглянулся главному тренеру "Тоттенхэма" Антонио Конте, и "шпоры" уже инициировали переговоры о покупке Софьяна в январе.

Однако Foot Mecato утверждает, что сам Амрабат предпочитает "Ливерпуль", чей главный тренер Юрген Клопп провел встречу с представителями Софьяна еще до ЧМ-2022.

Ожидается, что для приобретения Амрабата в январе потребуется сумма в районе 40 миллионов евро (35 млн. фунтов).


Метки Амрабат, Ливерпуль, Тоттенхэм, Фиорентина

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2022 09:00

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