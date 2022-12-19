"Челси" предложит 45 млн. фунтов за Гвардиола в январе

"Челси" собирается предложить 45 миллионов фунтов за защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола в следующем месяцев.

Своей отличной игрой за сборную Хорватии на Чемпионате Мира в Катаре 20-летний Гвардиол только укрепил репутацию одной из лакомых целей для топ-клубов Европы.



В числе претендентов на Йошко, который взял бронзовые медали в Катаре, называют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Реал".



Однако The Sun утверждает, что "Челси" попытается перехватить Гвардиола, не дожидаясь окончания сезона. При этом "синие" уже обсудили с представителями Йошко условия личного контракта.