"Челси" предложит 45 млн. фунтов за Гвардиола в январе

Йошко Гвардиол "Челси" собирается предложить 45 миллионов фунтов за защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола в следующем месяцев.

Своей отличной игрой за сборную Хорватии на Чемпионате Мира в Катаре 20-летний Гвардиол только укрепил репутацию одной из лакомых целей для топ-клубов Европы.

В числе претендентов на Йошко, который взял бронзовые медали в Катаре, называют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Реал".

Однако The Sun утверждает, что "Челси" попытается перехватить Гвардиола, не дожидаясь окончания сезона. При этом "синие" уже обсудили с представителями Йошко условия личного контракта.


Метки Гвардиол, РБ Лейпциг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2022 08:00

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  1. liverpo0ol 19.12.2022 08:13 # liverpo0ol
    0сися минимум 100лямов выложит за этого Йошкара Ола, какие 45лямов? Бомжары мимо

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