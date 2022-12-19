Уорнок ожидает, что МЮ не попадет в топ-4

Легенда английского тренерского цеха Нил Уорнок ожидает, что "Манчестер Юнайтед" завершит этот сезон за пределами топ-4 Премьер-Лиги.

Перед возобновлением сезона "Юнайтед" находится всего в трех очках от зоны Лиги Чемпионов, однако Уорнок ожидает, что "красным дьяволам" потребуется несколько лет, чтобы стать серьезным претендентом на что-нибудь.



Вместе с тем Нил доволен работой главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага и считает, что "дьяволы" на правильном пути.



"Я не думаю, что "Манчестер Юнайтед" займет четвертое место, но я думаю, что он (Тен Хаг) хорошо делает свою работу. Думаю, это потребует двух-трех лет".



"Знаете, когда Роналду ушел, это напомнило мне сборную Франции с Дешамом, который не хотел возвращения Бензема, чтобы не нарушать атмосферу в раздевалке", — сообщил Уорнок talkSPORT.