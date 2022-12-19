МЮ пока не определился насчет продления контракта Де Хеа

Давид Де Хеа "Манчестер Юнайтед" до сих пор не решил, будет ли продлевать контракт со своим голкипером Давидом Де Хеа.

Ранее в декабре "Юнайтед" решил воспользоваться своей опцией по продлению на 12 месяцев истекающих в конце этого сезона контрактов ряда игроков, включая нападающего Маркуса Рэшфорда.

А вот решение по Де Хеа пока не принято, как утверждает Sky Sport Germany. Формально это даст право первому номеру "красных дьяволов" уже с января вести переговоры с зарубежными клубами.

Ранее пресса сообщала, что камнем преткновения является огромная зарплата Давида. Если 32-летний испанец и продлит свое пребывание на "Олд Траффорд", то будет получать значительно меньше нынешних 375,000 фунтов в неделю.


Метки Де Хеа, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2022 06:00

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