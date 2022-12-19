МЮ пока не определился насчет продления контракта Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" до сих пор не решил, будет ли продлевать контракт со своим голкипером Давидом Де Хеа.

Ранее в декабре "Юнайтед" решил воспользоваться своей опцией по продлению на 12 месяцев истекающих в конце этого сезона контрактов ряда игроков, включая нападающего Маркуса Рэшфорда.



А вот решение по Де Хеа пока не принято, как утверждает Sky Sport Germany. Формально это даст право первому номеру "красных дьяволов" уже с января вести переговоры с зарубежными клубами.



Ранее пресса сообщала, что камнем преткновения является огромная зарплата Давида. Если 32-летний испанец и продлит свое пребывание на "Олд Траффорд", то будет получать значительно меньше нынешних 375,000 фунтов в неделю.