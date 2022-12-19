Сарр может досрочно вернуться в "Челси"

Защитник Маланг Сарр может вернуться в "Челси" из "Монако" уже в следующем месяце.

Сарр отметился только пятью появлениями в стартовом составе "Монако", куда он был отправлен на этот сезон в аренду, в рамках Лиги 1 и Лиги Европы.



Эта ситуация не устраивает Маланга, который теперь готов досрочно прервать свою аренду. Однако в "Челси" 23-летний француз едва ли задержится.



"Он не так много играет в "Монако", и он слегка расстроен, потому что он ушел из "Челси", чтобы играть больше. Давайте посмотрим, отпустят ли они его в январе".



"Торино" хотело его минувшим летом, а "Милан" давно следит за ним", — сообщил агент игрока Федерико Пасторелло TMW.