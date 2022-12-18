Сборная Англии получила награду за честную игру на ЧМ-2022
Сборная Англии все-таки не осталась без наград на Чемпионате Мира в Катаре, получив от ФИФА приз за честную игру.
В своих пяти матчах на турнира англичане схлопотали только одну желтую карточку — это сделал защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр против Франции.
Таким образом, награда фейр-плей становится единственным утешением для команды Гарета Саутгейта, остановившейся на ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала.
Добавим, эта награда вручается с мундиаля в Мексике в 1970 году. Единственный предыдущий раз англичане ее брали на ЧМ-1990 в Италии.
18.12.2022 23:00
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А говорят Саутгейт физрук)
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Дибильная какая-то "награда"
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