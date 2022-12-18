Сборная Англии получила награду за честную игру на ЧМ-2022

Сборная Англии все-таки не осталась без наград на Чемпионате Мира в Катаре, получив от ФИФА приз за честную игру.

В своих пяти матчах на турнира англичане схлопотали только одну желтую карточку — это сделал защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр против Франции.



Таким образом, награда фейр-плей становится единственным утешением для команды Гарета Саутгейта, остановившейся на ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала.



Добавим, эта награда вручается с мундиаля в Мексике в 1970 году. Единственный предыдущий раз англичане ее брали на ЧМ-1990 в Италии.