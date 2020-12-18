Пятеро игроков из Премьер-Лиги стали победителями ЧМ-2022

Сборная Аргентины Пятеро выступающих за клубы Премьер-Лиги игроков стали победителями Чемпионата Мира в Катаре в составе сборной Аргентины.

В финале Аргентина только в серии послематчевых пенальти взяла верх над Францией, завершив 90 минут и два экстра-тайма со счетом 3:3.

Ключевую роль в победе аргентинцев в этом матче и на ЧМ-2022 вообще сыграл голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес. Он же и получил "Золотую перчатку" — награду лучшему вратарю турнира.

Также свой вклад в победу Аргентины сделали защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро, полузащитник "Брайтона" Алексис Макаллистер, нападающий "Манчестер Сити" Хулиан Альварес и защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес, хотя последний не принял участия в финале.

Добавим, награда для лучшего игрока турнира досталась нападающему ПСЖ и сборной Аргентины Лионелю Месси, а его французский одноклубник Килиан Мбаппе взял "Золотую бутсу" как лучший бомбардир. Аргентинский полузащитник "Бенфики" Энцо Фернандес, называемый трансферной целью "Ливерпуля", был назван лучшим молодым игроком ЧМ-2022.

Эмилиано Мартинес


Метки награды, сборная Аргентины, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2022 22:00

Количество просмотров Просмотров: 438

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. van-der-slav 18.12.2022 22:09 # van-der-slav
    Все мы сразу поняли какую фотку выложит Миха, когда это произошло

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: