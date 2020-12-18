Пятеро игроков из Премьер-Лиги стали победителями ЧМ-2022

Пятеро выступающих за клубы Премьер-Лиги игроков стали победителями Чемпионата Мира в Катаре в составе сборной Аргентины.

В финале Аргентина только в серии послематчевых пенальти взяла верх над Францией, завершив 90 минут и два экстра-тайма со счетом 3:3.



Ключевую роль в победе аргентинцев в этом матче и на ЧМ-2022 вообще сыграл голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес. Он же и получил "Золотую перчатку" — награду лучшему вратарю турнира.



Также свой вклад в победу Аргентины сделали защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро, полузащитник "Брайтона" Алексис Макаллистер, нападающий "Манчестер Сити" Хулиан Альварес и защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес, хотя последний не принял участия в финале.



Добавим, награда для лучшего игрока турнира досталась нападающему ПСЖ и сборной Аргентины Лионелю Месси, а его французский одноклубник Килиан Мбаппе взял "Золотую бутсу" как лучший бомбардир. Аргентинский полузащитник "Бенфики" Энцо Фернандес, называемый трансферной целью "Ливерпуля", был назван лучшим молодым игроком ЧМ-2022.



