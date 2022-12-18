Агент: "Мело останется в "Ливерпуле"

Агент полузащитника "Ливерпуля" Артура Мело подтвердил, что его клиент не вернется в "Ювентус" в январе.

Мело успех сыграл только 13 минут в кошмарном для "Ливерпуля" матче Лиги Чемпионов против "Наполи" после своего перехода из "Ювентуса" на правах аренды.



Причиной отсутствия Артура является серьезная мышечная травма, потребовавшая операции, и в прессе даже появились слухи, что "красные" могут досрочно отказаться от 26-летнего бразильца.



Однако агент Федерико Пасторелло уверяет, что Мело не просто останется в "Ливерпуле" до конца этого сезона, но и, возможно, вернется на следующий.



"В январе он на 100 процентов останется в "Ливерпуле". Этот аспект (досрочного прекращения аренды) никогда не обсуждался. Я не знаю, кто распускает слухи насчет его возможного возвращения в Турин, но это не так. Абсолютно".



"Это не предусмотрено его контрактом, и никто не ставил под вопрос его присутствие — ни "Ливерпуль", ни сам игрок. Что касается следующего сезона, то сначала давайте дождемся окончания этого, а затем посмотрим".



"Если "Ливерпуль" захочет продлить аренду или сделать предложение о выкупе, то у них, на мой взгляд, есть все шансы", — сообщил Пасторелло TMW.



Пасторелло также поведал, что Мело должен восстановиться к возобновлению сезона.