"Вест Хэм" хочет арендовать Ван-Биссаку

"Вест Хэм" стал еще одним претендентом на правого защитника "Манчестер Юнайтед" Аарона Ван-Биссаку.

В этом сезоне 25-летний Ван-Биссака отметился единственным появлением на замену на четыре минуты, и "Юнайтед" готов выслушать предложения насчет Аарона в январе.



Ранее Ван-Биссаку связывали с возвращением в "Кристал Пэлас", откуда "красные дьяволы" и купили его за 50 миллионов фунтов в 2019 году, а недавно Аарон был назван трансферной целью нового наставника "Вулверхэмптона" Хулена Лопетеги.



По информации Manchester Evening News, еще одним претендентом на Ван-Биссаку является "Вест Хэм", который состоит в хороших отношениях с агентством Аарона Unique Sports Management, которое также представляет интересы игроков "молотобойцев" Мичейла Антонио, Аарона Крессуэлла и Максвела Корне.



В этом сезоне главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес не имеет основного правого защитника, попробовав на этой позиции Владимира Цоуфала, Бена Джонсона и Тило Керера.



Издание отмечает, что "Вест Хэм" предпочитает арендовать Ван-Биссаку и не готов сразу его выкупать.