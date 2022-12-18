"Челси" определил альтернативу Гвардиолу

Пьеро Инкапье "Челси" заинтересован в приобретении центрального защитника "Байера" Пьеро Инкапье.

20-летний Инкапье сыграл каждую минуту своей сборной Эквадора на групповом этапе Чемпионата Мира в Катаре, только укрепив свою репутацию, которую он заработал выступлениями в Бундеслиге.

Как сообщает Sky Sports, "Челси" рассматривает Инкапье в качестве более доступной альтернативы Йошко Гвардиолу, за которого "РБ Лейпциг" требует баснословные деньги.

Для приобретения же Пьеро, чей контракт в Леверкузене рассчитан до 2026 года, может хватить 30 миллионов евро (26.2 млн. фунтов).


Метки Байер, Инкапье, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2022 19:00

Количество просмотров Просмотров: 192



Поиск: