"Челси" определил альтернативу Гвардиолу

"Челси" заинтересован в приобретении центрального защитника "Байера" Пьеро Инкапье.

20-летний Инкапье сыграл каждую минуту своей сборной Эквадора на групповом этапе Чемпионата Мира в Катаре, только укрепив свою репутацию, которую он заработал выступлениями в Бундеслиге.



Как сообщает Sky Sports, "Челси" рассматривает Инкапье в качестве более доступной альтернативы Йошко Гвардиолу, за которого "РБ Лейпциг" требует баснословные деньги.



Для приобретения же Пьеро, чей контракт в Леверкузене рассчитан до 2026 года, может хватить 30 миллионов евро (26.2 млн. фунтов).