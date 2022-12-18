"Вест Хэм" подписал Луизао

"Вест Хэм" объявил о переходе в клуб защитника "Сан-Паулу" Луизао. Игрок достался лондонскому клубу бесплатно.

Луизао согласовал с "Вест Хэмом" контракт на три с половиной года и официально присоединится к "молотобойцам" 1 января 2023, когда истечет его соглашение с "Сан-Паулу".



20-летний бразилец только в мае дебютировал на взрослом уровне и с тех пор сыграл 20 матчей за первую команду "Сан-Паулу", который в завершившемся сезоне достиг финала Южноамериканского кубка и полуфинала Кубка Бразилии.



Луизао действует на позиции центрального защитника и является левшой. Юного бразильца отличают внушительные физические данные.



Daily Mail предполагает, что изначально Луизао будет выступать за резервную команду "Вест Хэма".