Глэйзер встретился с инвесторами из Саудовской Аравии и Катара

Совладелец "Манчестер Юнайтед" Аврам Глэйзер провел переговоры с инвесторами из Саудовской Аравии и Катара во время Чемпионата Мира.

Ранее на этой неделе Глэйзер заявил, что приехал в Катар только для того, чтобы смотреть футбол, однако The Athletic утверждает, что визит Аврама был вполне деловым.



В прошлом месяце семейство Глэйзеров подтвердило свою готовность продать "Юнайтед" полностью или частично, и как раз это было предметом переговоров Аврама в Дохе.



В данный момент известно лишь то, что Глэйзер встретился с несколькими потенциальными покупателями, в том числе из Саудовской Аравии и Катара. Каких-либо других деталей не сообщается.