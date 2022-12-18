Глэйзер встретился с инвесторами из Саудовской Аравии и Катара
Совладелец "Манчестер Юнайтед" Аврам Глэйзер провел переговоры с инвесторами из Саудовской Аравии и Катара во время Чемпионата Мира.
Ранее на этой неделе Глэйзер заявил, что приехал в Катар только для того, чтобы смотреть футбол, однако The Athletic утверждает, что визит Аврама был вполне деловым.
В прошлом месяце семейство Глэйзеров подтвердило свою готовность продать "Юнайтед" полностью или частично, и как раз это было предметом переговоров Аврама в Дохе.
В данный момент известно лишь то, что Глэйзер встретился с несколькими потенциальными покупателями, в том числе из Саудовской Аравии и Катара. Каких-либо других деталей не сообщается.
18.12.2022 17:00
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