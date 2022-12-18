"Челси" и "Ливерпуль" хотят Кайседо

"Челси" и "Ливерпуль" хотят заполучить полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо.

По информации Sky Sports, уверенная игра 21-летнего Кайседо на Чемпионате Мира в Катаре за сборную Эквадора укрепила желание двух больших клубов Премьер-Лиги заполучить Мойсеса.



Однако пока ни "Челси", ни "Ливерпуль" не начинали переговоры о покупке Кайседо, а "Брайтон" не собирается расставаться со своей восходящей звездой посреди сезона.



"Брайтон" находится в сильной переговорной позиции, потому что контракт Кайседо истекает только в 2025 году. Продажа Мойсеса следующим летом выглядит более вероятной, но "чайки" попросят так же много денег, как за Бена Уайта и Марка Кукурелью, которые покинули клуб за 50 и 62 млн. фунтов, соответственно.