FA официально подтвердила, что Саутгейт остается

FA официально подтвердила, что Гарет Саутгейт остается на посту главного тренера сборной Англии.

Лишь сегодня утром появилась информация, что 52-летний Саутгейт передумал уходить со своей должности, но еще не разговаривал об этом с Ассоциацией.



И вот сейчас FA подтвердила, что Саутгейт действительно остается на кампанию к Евро-2024, как и рассчитан его контракт.



"Мы рады подтвердить, что Гарет Саутгейт останется главным тренером сборной Англии и поведет нас за собой в кампании к Евро-2024. Гарет и (ассистент) Стив Холланд всегда обладали нашей полной поддержкой, и наше планирование к Евро начинается немедленно", — сообщил исполнительный директор FA Марк Баллингем.



Саутгейт возглавил английскую сборную в ноябре 2016, после двух месяцев в качестве временщика. С тех пор национальная команда добралась до полуфинала ЧМ-2018, финала Евро-2020 и четвертьфинала ЧМ-2022.



Саутгейт выиграл 49 из своих 81 матчей у руля сборной, потерпев 14 поражений. Когда Гарет сам был игроком, то провел 57 поединков за Англию.