FA официально подтвердила, что Саутгейт остается

Гарет Саутгейт FA официально подтвердила, что Гарет Саутгейт остается на посту главного тренера сборной Англии.

Лишь сегодня утром появилась информация, что 52-летний Саутгейт передумал уходить со своей должности, но еще не разговаривал об этом с Ассоциацией.

И вот сейчас FA подтвердила, что Саутгейт действительно остается на кампанию к Евро-2024, как и рассчитан его контракт.

"Мы рады подтвердить, что Гарет Саутгейт останется главным тренером сборной Англии и поведет нас за собой в кампании к Евро-2024. Гарет и (ассистент) Стив Холланд всегда обладали нашей полной поддержкой, и наше планирование к Евро начинается немедленно", — сообщил исполнительный директор FA Марк Баллингем.

Саутгейт возглавил английскую сборную в ноябре 2016, после двух месяцев в качестве временщика. С тех пор национальная команда добралась до полуфинала ЧМ-2018, финала Евро-2020 и четвертьфинала ЧМ-2022.

Саутгейт выиграл 49 из своих 81 матчей у руля сборной, потерпев 14 поражений. Когда Гарет сам был игроком, то провел 57 поединков за Англию.


Метки FA, Саутгейт, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. mancityman 18.12.2022 17:06 # mancityman
    Первой русской наташке дал сосать свой xуй, когда мне было 12 лет

    (ответить)

  2. iskander8sg 18.12.2022 17:05 # iskander8sg
    18.12.2022 17:02 #
    mufc1994

    Так НАТО это как бы 50 стран + всякие Австралии и тд

    Источник: http://fapl.ru/posts/97424/?c=1#c7686932

    (ответить)

  3. narcot 18.12.2022 16:59 # narcot
    В Таиланде прошел чемпионат по сворачиванию косяков

    Всего было 3 номинации: самый быстро скрученный джойнт, самый креативный джойнт и лучший сорт тайского каннабиса

    Как же скучно я живу

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  4. lancerlancer1 18.12.2022 16:56 # lancerlancer1
    "Конфликт" начался из-за вашей убогой кацапской тяге к собиранию территорий, а не из-за того, что 20 человек время от времени где-то фоткаются со свастикой.

    Источник: http://fapl.ru/posts/97415/?c=1#c7686830

    ЧТД - у хлопца конфликт начался 24.02.2022г.

    FACEPALM FREMDSCHAM

    (ответить)

  5. quavo 18.12.2022 16:52 # quavo
    Ну че французики вперееед!!! Мочите фашню и карлика юродивого!!!

    (ответить)

  6. mancityman 18.12.2022 16:35 # mancityman
    Наркот, е6ашь их 6лять!!!

    (ответить)

  7. shakur 18.12.2022 16:32 # shakur
    Смешно
    https://youtu.be/rJphnmLfjPs

    (ответить)

  8. liverbro 18.12.2022 16:30 # liverbro
    Хахах! Ну дураки че XD

    (ответить)

  9. takernotagiver 18.12.2022 16:23 # takernotagiver
    Наркот - жалкий неудачник))))

    18.12.2022 14:30 # удалить
    takernotagiver

    Наркот-задрот, найди уже себе бабу и еби ей мозг, а не нам на фапле, жалкий неудачник)
    (ответить)

    18.12.2022 14:42 #
    narcot

    Дебил малолетний, я женатик
    (ответить)

    18.12.2022 14:51 # удалить
    takernotagiver

    Ну все понятно тогда. Жена ебет тебе мозг, а ты, жалкий неудачник и тряпка, чтоб утвердиться, нам))) Хуесос

    (ответить)

  10. narcot 18.12.2022 16:21 # narcot
    26.02.2022 23:46 #
    mufc1994

    Честно говоря xуевое ощущение быть русским в этот период жизни человечества
    (ответить)

    (ответить)

  11. bembo 18.12.2022 16:18 # bembo
    https://t.me/uniannet/83711

    Вуахахахах пёрлы муфу уже и до фронта добрались оруууууууу

    (ответить)

  12. mufc1994 18.12.2022 16:17 # mufc1994
    Тсамина мина хей хей
    Вака Вака хей хей
    Тсамина мина зангалева
    Итс тайм фо африка

    (ответить)

  13. suddenly 18.12.2022 16:14 # suddenly
    Можно ставить на то, что Евро 24 сборная не выиграет. Какой там коэффициент?

    (ответить)

  14. iskander8sg 18.12.2022 16:14 # iskander8sg
    https://t.me/uniannet/83711
    А что вы на это скажете, а укры?
    Потомки СС танкисты у ВСУ!!!!!
    Нацисты!!!

    (ответить)

  15. chr1s8rown 18.12.2022 15:58 # chr1s8rown
    Новость для фан сайта голубых пидорасов

    (ответить)

  16. ian 18.12.2022 15:54 # ian
    Не все так однозначно, хлопцы

    (ответить)

  17. iskander8sg 18.12.2022 15:49 # iskander8sg
    1. Фашизм: корпоративное государство, культ вождя, имперское прошлое, культ милитаризма, отрицание правового верховенства автономной личности.
    2. В случае нацизма ( выделяю только отличительные признаки, опуская сходные): клановое государство, абсолютное непререкаемое верховенство государствообразующей нации, его языка и культуры, разделение пограничных народов на причастных государствообразующующей нации, и занимающих подчиненное положение, и народов, расцененных, вне зависимости от их действий, как экзистенциальную угрозу, и подлежащих полному порабощению, или уничтожению (принцип экспансии и "окончательного решения").

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  18. narcot 18.12.2022 15:20 # narcot
    Русня, когда на войну?


    Губернатор Белгородской области сообщил об одном погибшем после обстрела

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  19. narcot 18.12.2022 15:18 # narcot
    «Клан Пугачевой устроил провокацию на федеральном канале»

    Вести из шиZодурки: Игорь Скурлатов назвал Николаева и Орбакайте паскудами, пожелав им всего хорошего: «В "черный список" паскуд. Не пускать в эфир, запретить концерты. Объявить иноагентами и выгнать из страны!»

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  20. skychnie-oboi 18.12.2022 15:11 # skychnie-oboi
    Нормальный тренер для невезучей сборной.Там хоть Христа поставь...этим лузерам ничего не поможет.Мужик нормальный и всем подходит.Одобряю.

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