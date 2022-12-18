FA официально подтвердила, что Саутгейт остается
FA официально подтвердила, что Гарет Саутгейт остается на посту главного тренера сборной Англии.
Лишь сегодня утром появилась информация, что 52-летний Саутгейт передумал уходить со своей должности, но еще не разговаривал об этом с Ассоциацией.
И вот сейчас FA подтвердила, что Саутгейт действительно остается на кампанию к Евро-2024, как и рассчитан его контракт.
"Мы рады подтвердить, что Гарет Саутгейт останется главным тренером сборной Англии и поведет нас за собой в кампании к Евро-2024. Гарет и (ассистент) Стив Холланд всегда обладали нашей полной поддержкой, и наше планирование к Евро начинается немедленно", — сообщил исполнительный директор FA Марк Баллингем.
Саутгейт возглавил английскую сборную в ноябре 2016, после двух месяцев в качестве временщика. С тех пор национальная команда добралась до полуфинала ЧМ-2018, финала Евро-2020 и четвертьфинала ЧМ-2022.
Саутгейт выиграл 49 из своих 81 матчей у руля сборной, потерпев 14 поражений. Когда Гарет сам был игроком, то провел 57 поединков за Англию.
18.12.2022 15:00
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Последние комментарии:
Первой русской наташке дал сосать свой xуй, когда мне было 12 лет
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18.12.2022 17:02 #
mufc1994
Так НАТО это как бы 50 стран + всякие Австралии и тд
Источник: http://fapl.ru/posts/97424/?c=1#c7686932
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В Таиланде прошел чемпионат по сворачиванию косяков
Всего было 3 номинации: самый быстро скрученный джойнт, самый креативный джойнт и лучший сорт тайского каннабиса
Как же скучно я живу
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"Конфликт" начался из-за вашей убогой кацапской тяге к собиранию территорий, а не из-за того, что 20 человек время от времени где-то фоткаются со свастикой.
Источник: http://fapl.ru/posts/97415/?c=1#c7686830
ЧТД - у хлопца конфликт начался 24.02.2022г.
FACEPALM FREMDSCHAM
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Ну че французики вперееед!!! Мочите фашню и карлика юродивого!!!
(ответить)
Наркот, е6ашь их 6лять!!!
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Смешно
https://youtu.be/rJphnmLfjPs
(ответить)
Хахах! Ну дураки че XD
(ответить)
Наркот - жалкий неудачник))))
18.12.2022 14:30 # удалить
takernotagiver
Наркот-задрот, найди уже себе бабу и еби ей мозг, а не нам на фапле, жалкий неудачник)
(ответить)
18.12.2022 14:42 #
narcot
Дебил малолетний, я женатик
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18.12.2022 14:51 # удалить
takernotagiver
Ну все понятно тогда. Жена ебет тебе мозг, а ты, жалкий неудачник и тряпка, чтоб утвердиться, нам))) Хуесос
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26.02.2022 23:46 #
mufc1994
Честно говоря xуевое ощущение быть русским в этот период жизни человечества
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https://t.me/uniannet/83711
Вуахахахах пёрлы муфу уже и до фронта добрались оруууууууу
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Тсамина мина хей хей
Вака Вака хей хей
Тсамина мина зангалева
Итс тайм фо африка
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Можно ставить на то, что Евро 24 сборная не выиграет. Какой там коэффициент?
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https://t.me/uniannet/83711
А что вы на это скажете, а укры?
Потомки СС танкисты у ВСУ!!!!!
Нацисты!!!
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Новость для фан сайта голубых пидорасов
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Не все так однозначно, хлопцы
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1. Фашизм: корпоративное государство, культ вождя, имперское прошлое, культ милитаризма, отрицание правового верховенства автономной личности.
2. В случае нацизма ( выделяю только отличительные признаки, опуская сходные): клановое государство, абсолютное непререкаемое верховенство государствообразующей нации, его языка и культуры, разделение пограничных народов на причастных государствообразующующей нации, и занимающих подчиненное положение, и народов, расцененных, вне зависимости от их действий, как экзистенциальную угрозу, и подлежащих полному порабощению, или уничтожению (принцип экспансии и "окончательного решения").
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Нормальный тренер для невезучей сборной.Там хоть Христа поставь...этим лузерам ничего не поможет.Мужик нормальный и всем подходит.Одобряю.
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