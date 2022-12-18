Гвардиола: "У нас нет игроков на матч с "Ливерпулем"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что ему не хватает игроков на матч 4-го раунда Кубка Лиги против "Ливерпуля" в ближайший четверг.

В данный момент "Сити" уже завершил свой тренировочный сбор в Дубае, а накануне победил в товарищеском матче "Жирону" (2:0) в Манчестере.



Однако из-за Чемпионата Мира в Катаре выбор игроков первой команды у Гвардиолы по-прежнему скуден.



"В данный момент мы располагаем четырьмя-пятью игроками — нам нужно подождать, когда вернутся остальные".



"Но у нас просто нет игроков на этот матч, который большие мозги в футболе решили сыграть в эту дату. Мы постараемся сыграть этот матч. Некоторые игроки возвращаются прямо сейчас, и в ближайшие дни они будут шаг за шагом подтягиваться к тренировкам с партнерами по команде".



"Вскоре люди вернутся. Натан (Аке), Эймер (Лапорт) и Родри, а затем и игроки из сборных Англии и Португалии", — цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.