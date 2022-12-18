МЮ готов сделать Рэшфорда своим самым высокооплачиваемым игроком

Маркус Рэшфорд Нападающий Маркус Рэшфорд станет самым высокооплачиваемым игроком в "Манчестер Юнайтед", если согласится на новый контракт.

Недавно "Юнайтед" был вынужден воспользоваться своей опцией по продлению действующего контракта Рэшфорда на 12 месяцев — до июня 2024.

Этим "красные дьяволы" лишили зарубежные клубы возможности вступить в переговоры с Маркусом, начиная с января, а также дали себе больше время, чтобы договориться о продлении сотрудничества со своим воспитанником.

Как сообщает Daily Star, последнее на данный момент предложение "Юнайтед" о новом контракте предусматривало повышение зарплаты Рэшфорда до 300,000 фунтов в неделю, но Маркус ответил отказом.

Утверждается, что "дьяволы" готовы улучшить свое предложение, пообещав платить Рэшфорду 400,000 фунтов. После ухода Криштиану Роналду это сделало бы 25-летнего англичанина самым высокооплачиваемым игроком в команде Эрика Тен Хага.

За ситуацией вокруг Рэшфорда внимательно следят "Реал" и ПСЖ, и Маркус знает, что такого рода клубы тоже не обделили бы его деньгами.

Осведомленный источник оценивает шансы на подписание Рэшфордом нового контракта как 60 против 40.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2022 13:00

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