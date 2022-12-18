МЮ готов сделать Рэшфорда своим самым высокооплачиваемым игроком

Нападающий Маркус Рэшфорд станет самым высокооплачиваемым игроком в "Манчестер Юнайтед", если согласится на новый контракт.

Недавно "Юнайтед" был вынужден воспользоваться своей опцией по продлению действующего контракта Рэшфорда на 12 месяцев — до июня 2024.



Этим "красные дьяволы" лишили зарубежные клубы возможности вступить в переговоры с Маркусом, начиная с января, а также дали себе больше время, чтобы договориться о продлении сотрудничества со своим воспитанником.



Как сообщает Daily Star, последнее на данный момент предложение "Юнайтед" о новом контракте предусматривало повышение зарплаты Рэшфорда до 300,000 фунтов в неделю, но Маркус ответил отказом.



Утверждается, что "дьяволы" готовы улучшить свое предложение, пообещав платить Рэшфорду 400,000 фунтов. После ухода Криштиану Роналду это сделало бы 25-летнего англичанина самым высокооплачиваемым игроком в команде Эрика Тен Хага.



За ситуацией вокруг Рэшфорда внимательно следят "Реал" и ПСЖ, и Маркус знает, что такого рода клубы тоже не обделили бы его деньгами.



Осведомленный источник оценивает шансы на подписание Рэшфордом нового контракта как 60 против 40.