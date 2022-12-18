Челси" заинтересован в Тилемансе
"Челси" заинтересован в приобретении полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса.
Укрепление центра поля является одним из приоритетов для "Челси", который в конце сезона может лишиться Нголо Канте и Жоржиньо ввиду истекающих контрактов.
Контракт Тилеманса тоже истекает следующим летом, и предполагается, что "Лестер" будет открыт к предложениям в январе, чтобы выручить хоть какие-нибудь деньги за Юри.
Как сообщает CBS Sports, эта возможность привлекла внимание "Челси". Но пока "синие" не вступали в переговоры и лишь наблюдают за ситуацией вокруг 25-летнего игрока сборной Бельгии.
Интерес к Тилемансу также приписывают "Арсеналу", "Ливерпулю", "Манчестер Юнайтед", "Реалу" и "Барселоне", но большинство из них предпочли бы заполучить Юри свободным агентом — если "Челси" будет готов потратиться в январе, это станет преимуществом "синих" в борьбе за бельгийца.
18.12.2022 12:00
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