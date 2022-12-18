Барнс предупредил, что Нкунку может сразу не заиграть в "Челси"

Бывший вингер "Ливерпуля" и сборной Англии Джон Барнс предупредил, что нападающий Кристофер Нкунку может сразу не заиграть в "Челси".

Накануне трансферный гуру Фабрицио Романо распространил информацию, что "Челси" завершил приобретение Нкунку у "РБ Лейпциг", и Кристофер присоединится к команде Грэма Поттера следующим летом.



Однако Барнс опасается, что "Челси" сейчас чересчур разбалансирован и может не быть правильным направлением для 25-летнего француза.



"Он молод, но в то же время довольно опытен. Он очень быстр, и он очень хорошо выступает в Лейпциге на протяжении длительного периода времени".



"Однако молодым игрокам тяжело переходить в клуб вроде "Челси", который весьма нестабилен из-за смены тренеров".



"У него отличный потенциал, но игра "Челси" в последние шесть месяцев оставляет желать лучшего. Я бы не хотел видеть, как молодой игрок переходит в клуб, в котором в данный момент нет структуры. Если он перейдет в "Челси", они должны будут проявить терпение к нему, хотя я не думаю, что они бывают терпеливы с молодыми игроками", — цитирует Барнса Football.London.