"Ливерпуль" уверен в приобретении Беллингема

"Ливерпуль" уверен в приобретении полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема следующим летом.

После блестящего для 19-летнего парня выступления Беллингема на Чемпионате Мира в Катаре за сборную Англии, трансфер Джуда усложнился — у "Ливерпуля" прибавилось конкурентов, а у "Боруссии" появились основания поднять цену за свою звезду.



Несмотря на это, "Ливерпуль" уверен, что выиграет борьбу за Беллингема, а компания Fenway Sports Group, владеющая мерсисайдским клубом, не собирается отказывать главному тренеру Юргену Клоппу в поддержке на трансферном рынке, несмотря на поиск новых инвесторов.



На ЧМ-2022 Беллингем продемонстрировал хорошее взаимопонимание с капитаном "Ливерпуля" Джорданом Хендерсоном, а вдобавок "Энфилд" является наиболее предпочтительным направлением для отца Джуда Марка.



Для приобретения Беллингема "Ливерпулю" потребуется сумма около 100 миллионов фунтов. "Боруссия" не продаст Джуда в январе, но уже подыскивает ему замену на следующий сезон.