"Ливерпуль" уверен в приобретении Беллингема

Джордан Хендерсон и Джуд Беллингем "Ливерпуль" уверен в приобретении полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема следующим летом.

После блестящего для 19-летнего парня выступления Беллингема на Чемпионате Мира в Катаре за сборную Англии, трансфер Джуда усложнился — у "Ливерпуля" прибавилось конкурентов, а у "Боруссии" появились основания поднять цену за свою звезду.

Несмотря на это, "Ливерпуль" уверен, что выиграет борьбу за Беллингема, а компания Fenway Sports Group, владеющая мерсисайдским клубом, не собирается отказывать главному тренеру Юргену Клоппу в поддержке на трансферном рынке, несмотря на поиск новых инвесторов.

На ЧМ-2022 Беллингем продемонстрировал хорошее взаимопонимание с капитаном "Ливерпуля" Джорданом Хендерсоном, а вдобавок "Энфилд" является наиболее предпочтительным направлением для отца Джуда Марка.

Для приобретения Беллингема "Ливерпулю" потребуется сумма около 100 миллионов фунтов. "Боруссия" не продаст Джуда в январе, но уже подыскивает ему замену на следующий сезон.


Метки Беллингем, Боруссия, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2022 10:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 18.12.2022 10:28 # true-manc
    смысл перспективному футболисту переходить в лгбтпуль, только если из соображений солидарности с сексуальными меньшинствами...

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  2. electric 18.12.2022 10:06 # electric
    Завали хлебало, м

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