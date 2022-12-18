Ван Нистелрой открыл дверь к уходу Гакпо

Рууд Ван Нистелрой Главный тренер ПСВ Рууд Ван Нистелрой открыл дверь к уходу вингера Коди Гакпо из клуба в январе.

Гакпо едва не перешел в "Юнайтед" за 25 миллионов фунтов еще на исходе летнего трансферного окна, и сейчас "красные дьяволы", находясь в поисках замены для Криштиану Роналду, готовы вернуться за Коди.

На 23-летнего голландца, ярко себя проявившего на Чемпионате Мира в Катаре, претендуют и другие топ-клубы, включая "Реал", поэтому Ван Нистелрой почти смирился с уходом своей звезды.

"Если бы это был мой выбор, я бы предпочел, чтобы он ушел летом, но это может случиться и сейчас. Ты просто знаешь, что наступит момент, когда ты не сможешь сказать "нет", — сообщил Ван Нистелрой Voetbal International.


Метки Ван Нистелрой, Гакпо, Манчестер Юнайтед, ПСВ

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2022 09:00

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  1. ruchinski 18.12.2022 10:54 # ruchinski
    ван дер сар уже поделился гайдами с вантистелроям)))
    "ждут момент, когда не смогут сказать нет" ахахахахах)))

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