"Тоттенхэм" ожидает, что нападающий Ришарлисон пропустит до шести недель и не примет участия в двух ключевых матчах в январе.

Чемпионат Мира в Катаре завершился разочаровывающим образом для Ришарлисона, который не смог предотвратить поражение своей сборной Бразилии от Хорватии в 1/4 финала.



Ришарлисон сыграл 84 минуты в том матче, хотя еще на разминке получил травму задней поверхности бедра.



Изначально доктора надеялись, что Ришарлисон пропустит не более месяца, однако после дополнительных медицинских тестов срок восстановления был увеличен до шести недель, сообщает Daily Mail.



Таким образом, Ришарлисон, в числе прочих, пропустит матчи Премьер-Лиги против "Арсенала" и "Манчестер Сити" 15 и 19 января, соответственно. А снова сыграть за "Тоттенхэм" 25-летний бразилец сможет уже в феврале.