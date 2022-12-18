МЮ готов вернуться за Де Йонгом и Беллингемом

"Манчестер Юнайтед" готов вернуться за полузащитником "Барселоны" Френки Де Йонгом, а еще одной своей целью рассматривает Джуда Беллингема из дортмундской "Боруссии".

Де Йонг был целью номер один главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага минувшим летом. Принято считать, что Френки отказал "красным дьяволам", потому что счастлив в "Барселоне".



Однако Manchester Evening News утверждает, что на самом деле Де Йонг был бы рад перейти в "Юнайтед". Френки лично сказал об этом своему бывшему наставнику по "Аяксу".



"Юнайтед" даже согласовал с "Барселоной" компенсацию за Де Йонга в размере 85 миллионов евро (74 млн. фунтов), однако непреодолимым препятствием стала невыплаченная зарплата Френки в период пандемии коронавируса.



В феврале полузащитникам "Юнайтед" Кристиану Эриксену и Каземиро обоим исполнится 31, поэтому Тен Хаг продолжает помышлять о приглашении более молодого игрока в эту зону, и Де Йонг остается у него на радаре.



Помимо 25-летнего голландца, "красные дьяволы" следят и за Беллингемом, хотя, очевидно, являются аутсайдерами борьбы за 19-летнего игрока сборной Англии.



Тен Хаг является большим фанатом Беллингема и лично просматривает матчи "Боруссии" с участием Джуда, поэтому "Юнайтед" готов предпринять вторую попытку, упустив юниора "Бирмингема" в 2020 году.