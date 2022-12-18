Саутгейт решил остаться в сборной Англии

Гарет Саутгейт Гарет Саутгейт решил остаться главным тренером сборной Англии.

Напомним, после поражения 1:2 от сборной Франции в четвертьфинале Чемпионата Мира в Катаре 52-летний Саутгейт намекнул на возможную отставку.

Гарет ссылался на чрезмерный негатив, который окутывал его и команду в месяцы после проигранного финала Евро-2020 против Италии и провальной кампании в Лиге Наций.

По информации The Telegraph, Саутгейт действительно был готов оставить свой пост, решив это еще до начала ЧМ-2022. Однако сейчас ситуация изменилась.

Вернувшись домой в Северный Йоркшир в прошлое воскресенье, Саутгейт смог спокойно подумать о своем будущем, поговорить с друзьями и семьей.

И хотя Саутгейт пока не уведомил об этом FA, источник утверждает, что Гарет выбрал не уходить со своего поста. Так решил и его помощник Стив Холланд.

Таким образом, Саутгейт останется у руля сборной Англии минимум до Евро-2024, а к исполнению своих полномочий вернется в матче против Италии 23 марта.


Метки Саутгейт, сборная Англии, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2022 06:00

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Последние комментарии:




  1. bmw-e34 18.12.2022 07:40 # bmw-e34
    Он уходил, она в след кричала:
    Я побрею усы, давай начнем всё сначала.

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  2. bmw-e34 18.12.2022 07:39 # bmw-e34
    Уходи если сможешь, стань опять одиноким

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  3. bmw-e34 18.12.2022 07:34 # bmw-e34
    Ухооодиииии, но останься

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  4. narcot 18.12.2022 07:32 # narcot
    Анекдот- притча.
    Собрал вождь рабсеянское племя в лесу:
    - русня!!! Мы великий народ?
    - ДАААААА!
    - Тогда почему у нас нет ядерной ракеты?
    - Ну... Давайте строить.
    Срубили самую здоровую сосну, выдолбили сердцевину топорами, по старым немецким рецептам приготовили порох, забили его, заколотили пробку, вывели ох*енный канат в фитиль.
    - Куда ее запустим?
    - Давайте в Вашингтон!
    - А почему в Вашингтон?
    - А я других не знаю...
    Написали на ракете "На Вашингтон", столпилось все племя, подожгли канат-фитиль...
    КАК *БАНЕТ!... Короче, местный Армагеддон: дым, гарь, все валяются... Вождь без ноги, без руки, оглядывается:
    - Ни х*я себе... Представляю, что в Вашингтоне творится!

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  5. hammersmith 18.12.2022 07:16 # hammersmith
    РОССИЮ ГАРЕТ НЕ ПРЕДАЛ!!!!

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  6. leon-britton 18.12.2022 06:06 # leon-britton
    И правильно, ведь только Саутгейт не будет вызывать пачками футболистов из обоссаного стана колбасных, всяких днищавых Трентов, какие умеют оборонятся на том же уровне, на каком русские умеют воевать.

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