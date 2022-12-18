Саутгейт решил остаться в сборной Англии
Гарет Саутгейт решил остаться главным тренером сборной Англии.
Напомним, после поражения 1:2 от сборной Франции в четвертьфинале Чемпионата Мира в Катаре 52-летний Саутгейт намекнул на возможную отставку.
Гарет ссылался на чрезмерный негатив, который окутывал его и команду в месяцы после проигранного финала Евро-2020 против Италии и провальной кампании в Лиге Наций.
По информации The Telegraph, Саутгейт действительно был готов оставить свой пост, решив это еще до начала ЧМ-2022. Однако сейчас ситуация изменилась.
Вернувшись домой в Северный Йоркшир в прошлое воскресенье, Саутгейт смог спокойно подумать о своем будущем, поговорить с друзьями и семьей.
И хотя Саутгейт пока не уведомил об этом FA, источник утверждает, что Гарет выбрал не уходить со своего поста. Так решил и его помощник Стив Холланд.
Таким образом, Саутгейт останется у руля сборной Англии минимум до Евро-2024, а к исполнению своих полномочий вернется в матче против Италии 23 марта.
18.12.2022 06:00
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Он уходил, она в след кричала:
Я побрею усы, давай начнем всё сначала.
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Уходи если сможешь, стань опять одиноким
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Ухооодиииии, но останься
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Анекдот- притча.
Собрал вождь рабсеянское племя в лесу:
- русня!!! Мы великий народ?
- ДАААААА!
- Тогда почему у нас нет ядерной ракеты?
- Ну... Давайте строить.
Срубили самую здоровую сосну, выдолбили сердцевину топорами, по старым немецким рецептам приготовили порох, забили его, заколотили пробку, вывели ох*енный канат в фитиль.
- Куда ее запустим?
- Давайте в Вашингтон!
- А почему в Вашингтон?
- А я других не знаю...
Написали на ракете "На Вашингтон", столпилось все племя, подожгли канат-фитиль...
КАК *БАНЕТ!... Короче, местный Армагеддон: дым, гарь, все валяются... Вождь без ноги, без руки, оглядывается:
- Ни х*я себе... Представляю, что в Вашингтоне творится!
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РОССИЮ ГАРЕТ НЕ ПРЕДАЛ!!!!
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И правильно, ведь только Саутгейт не будет вызывать пачками футболистов из обоссаного стана колбасных, всяких днищавых Трентов, какие умеют оборонятся на том же уровне, на каком русские умеют воевать.
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