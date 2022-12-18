Саутгейт решил остаться в сборной Англии

Гарет Саутгейт решил остаться главным тренером сборной Англии.

Напомним, после поражения 1:2 от сборной Франции в четвертьфинале Чемпионата Мира в Катаре 52-летний Саутгейт намекнул на возможную отставку.



Гарет ссылался на чрезмерный негатив, который окутывал его и команду в месяцы после проигранного финала Евро-2020 против Италии и провальной кампании в Лиге Наций.



По информации The Telegraph, Саутгейт действительно был готов оставить свой пост, решив это еще до начала ЧМ-2022. Однако сейчас ситуация изменилась.



Вернувшись домой в Северный Йоркшир в прошлое воскресенье, Саутгейт смог спокойно подумать о своем будущем, поговорить с друзьями и семьей.



И хотя Саутгейт пока не уведомил об этом FA, источник утверждает, что Гарет выбрал не уходить со своего поста. Так решил и его помощник Стив Холланд.



Таким образом, Саутгейт останется у руля сборной Англии минимум до Евро-2024, а к исполнению своих полномочий вернется в матче против Италии 23 марта.