Парлор советует "Арсеналу" купить Унахи и Амрабата

Легенда "Арсенала" Рэй Парлор рекомендовал "канонирам" приобрести звезд сборной Марокко Аззедина Унахи и Софьяна Амрабата.

Унахи из "Анже" и Амрабат из "Фиорентины" блестяще выступили на Чемпионате Мира в Катаре. Оба сделали огромный вклад в достижение своей сборной полуфинальной стадии.



По мнению Парлора, оба марокканских полузащитника пришлись бы ко двору в "Арсенале", который сейчас находится в поисках усиления на вторую часть сезона.



"Кого бы я купил в "Арсенал"? Унахи, 8-го номера, он игрок другого уровня. Я бы определенно взял его в "Арсенал".



"По его игре на этом турнире я убедился, что его не страшат большие матчи — возможно, самые важные матчи в истории его страны".



"Он просто выглядит так комфортно, он всегда находится в полоборота и стремится отдавать передачи за спины крайним защитникам".



"А также Амрабата. На месте "Арсенала" я бы обратил на него внимание. Он бы хорошо влился в полузащиту. Он очень хороший игрок".



"Сборная Марокко была очень хороша. Они были превосходны в том, как они пасуют мяч и двигаются", — сообщил Парлор talkSPORT.