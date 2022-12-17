Тэйлор не получил назначения на финал ЧМ-2022 из-за сомнений насчет непредвзятости

Рефери Энтони Тэйлор был отстранен от судейства в финале Чемпионата Мира из-за сомнений насчет непредвзятости англичанина.

На ЧМ-2022 Тэйлор отсудил два матча на групповом этапе: Гана против Южной Кореи и Хорватия против Бельгии. После четверьфинальной стадии Энтони не был отправлен домой, в отличие от своего соотечественника Майкла Оливера.



Однако назначения на какой-либо полуфинал, матч за третье место или финал между Аргентиной и Францией Тэйлор не получил, даже в качестве четвертого арбитра.



Как сообщает The Times, ФИФА сделала выбор на финал в пользу поляка Шимона Мартиньяка, заподозрив, что Тэйлор может быть предвзято настроен к сборной Аргентины из-за британо-аргентинского конфликта вокруг Фолклендских островов.



Нейтральность рефери была абсолютным приоритетом ФИФА на ЧМ-2022. По этой же причине футбольные чиновники не рассматривали аргентинских арбитров на матчи с участием сборной Англии.