"Атлетико" начинает переговоры с Сеюнджю

Чаглар Сеюнджю "Атлетико" готовится начать переговоры с защитником "Лестера" Чагларом Сеюнджю.

В этом сезоне Сеюнджю находится в опале у главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса, сыграв лишь два матча во всех соревнованиях.

Тем временем, Чаглар приближается к шести заключительным месяцам по своему контракту и уже с января сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами.

Как утверждает Football Insider, этим "Атлетико" и собирается воспользоваться, причем клуб из Мадрида рассчитывает заключить с 26-летним турком предварительный контракт уже в январе.

Добавим, Сеюнджю выступает за "Лестер" после своего перехода из "Фрайбурга" за 19 миллионов фунтов в 2018 году. Чаглар быстро заслужил сильную репутацию в Премьер-Лиге и оставался основным игроком "лис" до конца прошлого сезона.


Метки Атлетиео, Лестер, Сеюнджю

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2022 22:00

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