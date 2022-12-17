"Атлетико" начинает переговоры с Сеюнджю

"Атлетико" готовится начать переговоры с защитником "Лестера" Чагларом Сеюнджю.

В этом сезоне Сеюнджю находится в опале у главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса, сыграв лишь два матча во всех соревнованиях.



Тем временем, Чаглар приближается к шести заключительным месяцам по своему контракту и уже с января сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами.



Как утверждает Football Insider, этим "Атлетико" и собирается воспользоваться, причем клуб из Мадрида рассчитывает заключить с 26-летним турком предварительный контракт уже в январе.



Добавим, Сеюнджю выступает за "Лестер" после своего перехода из "Фрайбурга" за 19 миллионов фунтов в 2018 году. Чаглар быстро заслужил сильную репутацию в Премьер-Лиге и оставался основным игроком "лис" до конца прошлого сезона.