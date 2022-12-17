"Челси" вновь интересуется Усманом Дембеле

"Челси" и ПСЖ проявляют интерес к вингеру "Барселоны" и сборной Франции Усману Дембеле в преддверии зимнего трансферного окна.

Дембеле связывали с переходом в "Челси" еще в январе этого года, но ни тогда, ни минувшим летом, когда Усман на некоторое время стал свободным агентом, сделки не состоялось.



Однако Marca утверждает, что сейчас "синие" возобновили свой интерес к Дембеле, впечатлившись возвращением Усмана в свою лучшую форму в этом сезоне.



В этой кампании Дембеле забил пять голов и отдал семь результативных передач за "Барселону", а также дважды ассистировал своим партнерам по сборной Франции на Чемпионате Мира в Катаре.



Минувшим летом Дембеле заключил с "Барселоной" новый двухлетний контракт, который предусматривает отступные в 50 миллионов евро (43.6 млн. фунтов), однако активировать этот пункт можно будет только после окончания сезона.