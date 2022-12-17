Дини знал, что Кейн не реализует второй пенальти против Франции

Нападающий "Бирмингема" Трой Дини заявил, что предвидел промах капитана сборной Англии Харри Кейна при исполнении второго пенальти в четвертьфинальном матче Чемпионата Мира в Катаре против Франции.

Осечка Кейна с 11-метровой отметки в концовке матча против французов обрекла англичан на поражение 1:2 и вылет с турнира. Дини, который исполняет пенальти все свою карьеру, считает, что Харри не хватило концентрации и готовности к тому, что ему придется еще раз подойти к точке.



"Когда я смотрел проигранный Англией четвертьфинал Чемпионата Мира против Франции, я подумал, что Кейн выглядит игроком с лазерной концентрацией при исполнении первого пенальти, несмотря на большую задержку и то, что ему пришлось переустанавливать мяч на точку".



"Конечно, он вколотил мяч в ворота в своем фирменном стиле".



"Но в случае со вторым что-то было не в порядке в его дыхании, а его глаза бегали по сторонам. Я не удивился, что он промахнулся".



"Наверно, он не мог себе представить, что будет исполнять второй пенальти в одном матче".



"За свою карьеру мне доводилось только дважды или трижды исполнять два 11-метровых в одном матче".



"Лишь пару месяцев назад, против "Халла", я реализовал один пенальти и совершил осечку со вторым. Перспектива второго пенальти может сбить тебя с толку".



"И я говорю о матче Чемпионшипа "Халл" — "Бирмингем", когда мы вели 2:0. Не Англия — Франция в четвертьфинале Чемпионата Мира, когда матч уже заканчивается, и ты думаешь: "Если я промахнусь, мы вылетели", — цитирует Дини Daily Mail.