Хау дистанцировался от работы со сборной Англии

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау дистанцировался от слухов, связывающих его с назначением в сборной Англии.

Согласно слухам, Хау и возглавляющий "Челси" Грэм Поттер являются фаворитами FA среди английских тренеров на замену Гарету Саутгейту у руля национальной команды.



Однако после победы 2:1 в товарищеском матче против "Райо Вальекано" Эдди дал ясно понять, что его будущее связано с "Ньюкаслом".



"Я надеюсь, Гарет останется и продолжит хорошо делать свою работу... Я же счастлив здесь в "Ньюкасле", — приводит слова Хау Sky Sports.