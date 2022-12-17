Эмери запланировал встречу с Мартинесом

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери запланировал встречу со своим голкипером Эмилиано Мартинесом, когда тот вернется с Чемпионата Мира в Катаре.

В ближайшее воскресенье 30-летний Мартинес сыграет самый важный матч в своей жизни — за сборную Аргентины против Франции в финале ЧМ-2022.



Уже через восемь дней после финала мундиаля, на Boxing Day, "Вилле" предстоит сыграть дома против "Ливерпуля", и Эмери хотел бы задействовать Мартинеса в этом матче Премьер-Лиги.



Поэтому после финала, каким бы ни был его исход, Эмери поговорит с Мартинесом, чтобы понять, в какой физической форме и каком состоянии духа находится Эмилиано, сообщает Daily Mail.



Возможно, Эмери и Мартинес также обсудят, почему они не сработались в "Арсенале" — не получив гарантий насчет роли первого номера, в сентябре 2020 Эмилиано ушел в "Виллу".