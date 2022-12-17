Невилл хочет, чтобы Роналду остался в Премьер-Лиге

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл надеется, что нападающий Криштиану Роналду найдет себе пристанище в Премьер-Лиге.

Роналду стал свободным агентом после того, как "Юнайтед" разорвал с ним контракт. Одним из претендентов на Криштиану называется "Челси", который до конца сезона лишился с травмой Армандо Бройи, и Невилл был бы рад этому трансферу.



"Надеюсь, он обретет счастье и клуб, где он будет выходить в стартовом составе и забивать голы, которые, как мы знаем, он может забивать — где бы он ни играл, он забьет 20 голов в 30 матчах или 20 голов в 20 матчах, зная его".



"Но каким он видит завершение своей игровой карьеры? Видит он себя в низших лигах или видит себя в одной из больших лиг, сохраняя этот уровень?"



"Я надеюсь на второе. И я надеюсь, он найдет клуб в больших лигах, даже если это будет Премьер-Лига".



"Я был бы счастлив, если он останется в Премьер-Лиге и найдет клуб, где будет играть на острие и где мы сможем видеть его каждую неделю, потому что это то, чего мы хотим видеть. Мы хотим видеть, как он играет", — цитирует Невилла Sky Sports.