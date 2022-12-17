"Челси" завершил приобретение Нкунку

Кристофер Нкунку "Челси" завершил приобретение нападающего "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку.

И хотя это пока не подтверждено официально, трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что "Челси" подписал все необходимые документы с Нкунку и его клубом.

В контракте Нкунку с "РБ Лейпциг" было условие о выкупе за 53 миллиона фунтов, однако "Челси" согласился заплатить примерно на 10 млн. фунтов, чтобы заключить сделку пораньше и расплачиваться поэтапно.

25-летний француз, пропускающий Чемпионат Мира в Катаре из-за травмы, доиграет сезон в Лейпциге и официально присоединится к "синим" 1 июля 2023.

Добавим, Нкунку забил 20 голов и отдал 15 результативных передач в прошлом сезоне Бундеслиги. Такого рода бомбардира отчаянно не хватает команде Грэма Поттера.


Метки Нкунку, РБ Лейпциг, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2022 16:00

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  1. vinnipooh 17.12.2022 16:17 # vinnipooh
    это фантастика что Челси подписал Нкунку с лета2023года

    (ответить)

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