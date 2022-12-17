"Челси" завершил приобретение Нкунку

"Челси" завершил приобретение нападающего "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку.

И хотя это пока не подтверждено официально, трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что "Челси" подписал все необходимые документы с Нкунку и его клубом.



В контракте Нкунку с "РБ Лейпциг" было условие о выкупе за 53 миллиона фунтов, однако "Челси" согласился заплатить примерно на 10 млн. фунтов, чтобы заключить сделку пораньше и расплачиваться поэтапно.



25-летний француз, пропускающий Чемпионат Мира в Катаре из-за травмы, доиграет сезон в Лейпциге и официально присоединится к "синим" 1 июля 2023.



Добавим, Нкунку забил 20 голов и отдал 15 результативных передач в прошлом сезоне Бундеслиги. Такого рода бомбардира отчаянно не хватает команде Грэма Поттера.