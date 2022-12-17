Невилл назвал причину, почему "Сити" отпустил Жезуса и Стерлинга

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл назвал нападающего Хулиана Альвареса причиной, почему "Манчестер Сити" отпустил Габриэля Жезуса и Рахима Стерлинга из клуба.

Минувшим летом "Сити" продал Жезуса в "Арсенал", а Стерлинга — в "Челси". Многим показалось странным, что "горожане" помогают усилиться своим конкурентам по Премьер-Лиге.



Однако Невиллу было сказано, что так произошло из-за огромной веры "Сити" в 22-летнего Альвареса, который проявил себя ключевой фигурой на пути сборной Аргентины к финалу Чемпионата Мира в Катаре.



"Еще год назад мне сказали, почему "Сити" отпускает Жезуса и Стерлинга, потому что я был весьма удивлен тем, что "Сити" одновременно отпускает их обоих. И причиной этому является этот парень (Альварес)".



"Кое-кто близкий к "Сити" сказал мне, что это и есть причина и что они не хотят блокировать его развитие", — сообщил Невилл в подкасте Sky Sports.