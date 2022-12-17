FA уверена, что Саутгейт останется

FA оптимистично настроена насчет того, что Гарет Саутгейт останется на посту главного тренера сборной Англии.

Завершив выступление на Чемпионате Мира в Катаре на стадии 1/4 финала Саутгейт взял несколько недель на размышления насчет своего будущего.



Ранее считалось, что Саутгейт действительно готов уйти, однако со временем Гарет изменил свое мнение, чем "вдохнул позитив" в FA, которая не хочет искать нового рулевого и не видит подходящего и доступного специалиста среди англичан, а приглашение иностранца считает рискованным в плане критики и предвзятого мнения публики.



Как сообщает The Telegraph, игроки сборной тоже хотят, чтобы Саутгейт остался, и Ассоциация ожидает, что после Нового года Гарет подтвердит, что продолжит работу.