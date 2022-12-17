Агент подтвердил, что Мукоко может покинуть Дортмунд

Агент нападающего Юссуфы Мукоко сообщил, что его клиент не близок к новому контракту и может покинуть дортмундскую "Боруссию".

В последние недели пресса упорно сватает Мукоко в "Челси". 18-летний игрок сборной Германии интересен и другим европейским грандам.



Агент Патрик Уильямс отрицает, что Мукоко требует себе зарплату в 115,000 фунтов в Дортмунде, одновременно признавая, что Юссуфа может уйти свободным агентом в конце сезона.



"Я могу подтвердить, что нам не удалось договориться с дортмундской "Боруссией" о продлении контракта. Я также могу заверить вас, что называемые цифры просто некорректны, и Юссуфа никогда не требовал так много. Но мы по-прежнему находимся в контакте с Дортмундом и посмотрим, что случится в ближайшие дни".



"Игрок вроде Юссуфы интересен каждому топ-клубу в мире. Особенно когда он доступен бесплатно и имеет будущее в сборной Германии", — сообщил Уильямс Sky Sport Germany.