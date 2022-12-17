Пулишич: "Случиться может всякое"
Вингер "Челси" Кристиан Пулишич не стал исключать смену клуба в зимнее трансферное окно.
В этом сезоне Пулишич и близко не является игроком стартового состава в "Челси". Пресса уже давно сватает Кристиан в клубы вроде "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля" и "Ньюкасла".
Сам 24-летний американец не поддается спекуляциям, но не может обещать, что останется в "Челси".
"Прямо сейчас я вернулся в "Челси". Я сосредоточен и готов завершить сезон".
"Но вы знаете, как бывает в футболе. Все может быстро измениться, и случиться может всякое. В данный момент я просто подстегивают себя на тренировках и тружусь на благо "Челси", потому что прямо сейчас я здесь и нахожусь", — сообщил Пулишич в подкасте Indirect.
17.12.2022 12:00
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