Пулишич: "Случиться может всякое"

Вингер "Челси" Кристиан Пулишич не стал исключать смену клуба в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Пулишич и близко не является игроком стартового состава в "Челси". Пресса уже давно сватает Кристиан в клубы вроде "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля" и "Ньюкасла".



Сам 24-летний американец не поддается спекуляциям, но не может обещать, что останется в "Челси".



"Прямо сейчас я вернулся в "Челси". Я сосредоточен и готов завершить сезон".



"Но вы знаете, как бывает в футболе. Все может быстро измениться, и случиться может всякое. В данный момент я просто подстегивают себя на тренировках и тружусь на благо "Челси", потому что прямо сейчас я здесь и нахожусь", — сообщил Пулишич в подкасте Indirect.