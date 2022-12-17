Вивель на пороге назначения в "Челси"

Кристофер Вивель Бывший технический директор "РБ Лейпциг" Кристофер Вивель находится на пороге назначения в "Челси".

36-летний Вивель еще 7 октября покинул клуб из Бундеслиги, однако на работу в "Челси" Кристофер до сих пор не заступил.

Как сообщает Sky Sport Germany, здесь переживать не стоит. Вивель уже подписал все необходимые документы и даже получил рабочую визу.

Ожидается, что в "Челси" Вивель возьмет на себя часть обязанностей Марины Грановской и Петра Чеха, которые покинули лондонский клуб ранее в этом году.

Назначив Вивеля техническим директором, "Челси" сосредоточится на поисках спортивного директора, обязанности которого на временной основе исполняет владелец клуба Тодд Бели.


Метки Вивель, РБ Лейпциг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2022 11:00

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