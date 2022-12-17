Вивель на пороге назначения в "Челси"

Бывший технический директор "РБ Лейпциг" Кристофер Вивель находится на пороге назначения в "Челси".

36-летний Вивель еще 7 октября покинул клуб из Бундеслиги, однако на работу в "Челси" Кристофер до сих пор не заступил.



Как сообщает Sky Sport Germany, здесь переживать не стоит. Вивель уже подписал все необходимые документы и даже получил рабочую визу.



Ожидается, что в "Челси" Вивель возьмет на себя часть обязанностей Марины Грановской и Петра Чеха, которые покинули лондонский клуб ранее в этом году.



Назначив Вивеля техническим директором, "Челси" сосредоточится на поисках спортивного директора, обязанности которого на временной основе исполняет владелец клуба Тодд Бели.