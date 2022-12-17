Мудрик остается целью номер один "Арсенала"

Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик остается трансферной целью номер один "Арсенала" на январь.

"Арсенал" интересовался Мудриком еще минувшим летом, но так и не решился заплатить запрошенные 30 миллионов фунтов за Михаила.



С тех пор Мудрик сыграл еще несколько блестящих матчей в Лиге Чемпионов, увеличив свою стоимость и круг претендентов.



Мудрика сватают даже в "Реал" и ПСЖ, однако Evening Standard утверждает, что 21-летний игрок сборной Украины хочет перейти в "Арсенал" и поработать с главным тренером Микелем Артетой.



В данный момент главным препятствием к заключении сделки является стоимость Мудрика. Согласно слухам, "Шахтер" хочет за свою звезду 86 млн. фунтов, однако источник утверждает, что "канониры" едва ли будут обновлять свой трансферный рекорд, который сейчас установлен на 72 млн. фунтов, в которые лондонцам обошелся вингер Николя Пепе.