Хадсон-Одои не вернется в "Челси" в январе

Вингер Каллум Хадсон-Одои не вернется в "Челси" из "Байера" на вторую часть этого сезон.

После своего перехода в "Байер" на правах аренды прошлым летом Хадсон-Одои обрел регулярную игровую практику, забив один гол и отдав одну результативную передачу в 15 матчах.



Как сообщает Evening Standard, у главного тренера "Челси" Грэма Поттера была возможность отозвать Каллума в январе, однако "синие" не обозначили соответствующие намерения в отведенный арендным соглашением срок.



"Мы полагаем, что Каллум останется, потому что теперь у нас есть уверенность насчет этого. Мы рады этому, потому что он очень важный игрок для нас", — сообщил спортивный директор "Байера" Симон Рольфес Bild.