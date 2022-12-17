Хадсон-Одои не вернется в "Челси" в январе

Каллум Хадсон-Одои Вингер Каллум Хадсон-Одои не вернется в "Челси" из "Байера" на вторую часть этого сезон.

После своего перехода в "Байер" на правах аренды прошлым летом Хадсон-Одои обрел регулярную игровую практику, забив один гол и отдав одну результативную передачу в 15 матчах.

Как сообщает Evening Standard, у главного тренера "Челси" Грэма Поттера была возможность отозвать Каллума в январе, однако "синие" не обозначили соответствующие намерения в отведенный арендным соглашением срок.

"Мы полагаем, что Каллум останется, потому что теперь у нас есть уверенность насчет этого. Мы рады этому, потому что он очень важный игрок для нас", — сообщил спортивный директор "Байера" Симон Рольфес Bild.


Метки Байер, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2022 09:00

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