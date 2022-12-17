Клопп намекнул, что побережет Ван Дейка против "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп намекнул, что побережет своего защитника Виргила Ван Дейка в матче 4-го раунда Кубка Лиги против "Манчестер Сити" в следующий четверг.

Ван Дейк сыграл каждую минуту сборной Голландии на пути к четвертьфиналу Чемпионата Мира в Катаре против Аргентины, завершив выступление на турнире одну неделю назад.



В то же время Джордан Хендерсон полностью не сыграл ни одного из трех матчей, на которые он выходил в стартовом составе, а его партнер по сборной Англии Трент Александер-Арнольд провел на ЧМ-2022 лишь 33 минуты против Уэльса, поэтому их участие в битве с "Сити" вероятнее.



"Да, конечно, шанс есть — они уже тренируются".



"Хендо уже здесь и тренируется. Вирг тренируется здесь, но я не думаю, что мы будем рисковать. С Хендо еще посмотрим, с Трентом еще посмотрим".



"Но это коллектив, с которым мы работаем уже почти две недели и с которым мы совершили реальный шаг вперед, и это круто".



"В данный момент я не знаю, кто сыграет. Надеюсь, все мы — в Англии и в Европе в целом — преодолеем это, потому что сейчас ходит какой-то вирус. Надеюсь, нас это не затронет".



"Мы примем решение в среду, кто сможет сыграть в четверг. Но это будет очень интересный матч после такого периода, и я нахожусь в предвкушении", — цитирует Клоппа The Independent.