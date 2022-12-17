Рондон покидает "Эвертон"

Саломон Рондон Нападающий Саломон Рондон договорился о досрочном прекращении своего контракта с "Эвертоном".

Рондон провел в "Эвертоне" полтора сезона после своего перехода из китайского "Далянь Про", забив три гола в 31 матче.

Саломон, приглашенный по инициативе предыдущего наставника "ирисок" Рафаэля Бенитеса, не смог найти общего языка с его сменщиком Фрэнком Лэмпардом.

В этом сезоне Рондон сыграл восемь матчей за "Эвертон", включая только два в стартовом составе, и такая ситуация с игровым временем не устраивает 33-летнего венесуэльца.

Как говорится в официальном заявлении "ирисок", Рондон достиг обоюдной договоренности о прекращении своего рассчитанного до июня 2023 контракта и покидает клуб немедленно.


Метки Рондон, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2022 07:00

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