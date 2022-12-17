Топ-5 звезд ЧМ-2022 для Премьер-Лиги

Чемпионат Мира в Катаре подходит к концу, и уже скоро возобновятся матчи Премьер-Лиги. Также скоро откроется зимнее трансферное окно, во время которого английские клубы попытаются заманить к себе ряд игроков, ставших открытием мундиаля. Предлагаем вашему вниманию пятерку потенциальных новичков клубов Премьер-Лиги из числа звезд ЧМ-2022.





Коди Гакпо (ПСВ)



Вингер ПСВ и сборной Нидерландов Коди Гакпо был интересен многим клубам Премьер-Лиги и до ЧМ-2022, а сейчас "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" только убедились в том, что этот игрок действительно может стать достойным усилением для них. В числе клубов, интересовавшихся Гакпо был и "Лидс", но сейчас "павлины" должны реально оценивать положение вещей — у голландца очень богатый выбор клубов для продолжения карьеры, и в этом списке "Лидс" теряется на фоне названных выше команд и "Реала", которому также интересен Коди.



Гакпо проводит свой лучший сезон в карьере, и его отменная форма помогла Нидерландам без проблем пройти групповой раунд ЧМ-2022, где вингер ПСВ забивал в каждой игре: Катару, Эквадору и Сенегалу. В плей-офф уже блеснул другой игрок Нидерландов, готовый перебраться вскоре в Премьер-Лигу — Дензел Думфрис, но и Гакпо был хорош, продемонстрировав свои лучшие качества: умение находить моменты, перемещаясь по всему фронту атаки.



Наиболее вероятным пунктом назначения Гакпо сейчас видится "Манчестер Юнайтед" — голландца называют перспективной заменой Криштиану Роналду, и "красные дьяволы" готовы уже зимой уладить все дела с ПСВ по трансферу Коди. Впрочем, успешная игра Гакпо на ЧМ-2022 значительно подняла ценник игрока, и сейчас спортивный директор клуба из Эйндховена Марсель Брандс уверенно говорит, что этот игрок уйдет только за рекордную для ПСВ суму продажи, то есть — минимум за 50 миллионов фунтов.



Софьян Амрабат ("Фиорентина")



Ключевой фигурой неожиданного полуфиналиста ЧМ-2022 — сборной Марокко, является опорный полузащитник Софьян Амрабат — младший брат Нордена Амрабата, который в свое время немного поиграл в Англии за "Уотфорд". Амрабат настолько впечатлил всех на ЧМ-2022, что теперь его персоной заинтересовались не только "Тоттенхэм" и "Вест Хэм", проявлявшие интерес к марокканцу ранее, но и "Ливерпуль" с "Манчестер Юнайтед", нуждающиеся в усилении опорной зоны.



У Амрабата остается полтора года по контракту с "Фиорентиной", и итальянский клуб захочет заработать на марокканце как можно больше, чтобы отбить 20 миллионов евро, заплаченных за игрока в 2020 году "Брюгге". Ранее Амрабатом интересовался "Тоттенхэм", чей менеджер Антонио Конте является большим поклонником игрока, но летом "шпоры" взяли Родриго Бентанкура — игрока со схожими характеристиками, а сейчас нацелены на более креативного Руслана Малиновского из "Аталанты".



Ведущие клубы захотят увидеть, сохранится ли та форма, которую он продемонстрировал в Катаре, когда он вернется в клубный футбол, и хотя идея арендной сделки, включающей либо опцион, либо обязательство выкупа, может понравиться претендентам на Амрабата, она вряд ли соблазнит "Фиорентину", понимающую, что цена на игрока будет падать с истечением срока его контракта.



Юнус Муса ("Валенсия")



Надежды сборной США на первый четвертьфинал Чемпионата Мира с 2002 года не оправдались, но это не значит, что их кампания в Катаре была лишена ярких моментов и открытий. Одним из самых заметных на поле в форме "звездно-полосатых" был 20-летний полузащитник "Валенсии" Юнус Муса, который удивил своей работоспособностью и выносливостью.



В "Валенсию" Муса перебрался в 2019 году, а до того провел семь лет в академии лондонского "Арсенала". Муса родился в Нью-Йорке, когда его мама была там на семейном отдыхе, но на молодежном уровне долгое время представлял Англию, пока не принял решение в 2021 году играть за сборную США.



"Валенсия" была готова продать игрока летом, но каких-то заманчивых предложений не поступало. Финансовое положение левантийцев вынуждает продавать тех, кто вызывает интерес больших клубов, и игра Юнуса на ЧМ-2022 однозначно поможет "Валенсии" заработать, так как сейчас Муса интересен даже "Челси", а его стоимость превышает 20 миллионов евро. Сам игрок считает нынешний момент идеальным для перехода в Премьер-Лигу и нового вызова, так что зимой можно ждать его появления в одной из команд Премьер-Лиги.



Жоау Фелиш ("Атлетико")



Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин очень редко выступает публично, поэтому его комментарий на прошлой неделе о том, что "разумно предположить, что он (Жоау Фелиш) может уйти", был истолкован в некоторых кругах как признание того, что 23-летний покинет Мадрид в январе.



Эта интерпретация верна, поскольку к Фелишу проявляют интерес несколько топ-клубов. Некоторые команды Премьер-Лиги убеждены, что португальский нападающий может даже быть доступен по арендной сделке, хотя и со значительным гонораром и зарплатой. Другие, однако, считают, что постоянный трансфер более реалистичен для игрока, который перешел в "Атлетико" в 2019 году из "Бенфики" за 126 миллионов евро и имеет контракт до 2026 года.



Считается, что "Астон Вилла" — это вариант, который продвигает агент Фелиша Жорже Мендеш, который одновременно является и агентом нового менеджера "вилланов" Унаи Эмери. У Мендеша сейчас очень хорошие отношения с руководством "Виллы", и очевидно, что именно он будет поставлять игроков для этого проекта Эмери, что во многом и было одним из условий прихода испанца в Бирмингем.



Хотя, многие эксперты, считают, что основная проблема Фелиша в Мадриде в том, что ему просто не подходит стиль "матрасников", а идеальным вариантом для него именно по стилевой направленности был бы "Арсенал". Впрочем, у "канониров" не будет нужной суммы для покупки португальца, который неплохо себя проявил на ЧМ-2022, продемонстрировав, что его талант может раскрыться в более подходящих условиях, чем в закрытом и прагматичном "Атлетико".



Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб)



"Манчестер Юнайтед", "Лестер Сити" и "Ноттингем Форест" имели возможность подписать хорватского героя Чемпионата Мира Доминика Ливаковича в летнее трансферное окно.



Ливакович стал одной из главных звезд турнира в Катаре. Вратарь загребского "Динамо" отразил три пенальти, выбив Японию в 1/8 финала, прежде чем выиграл еще одну серию пенальти — с Бразилией.



Что интересно, летом Ливаковича предлагали сразу нескольким клубам Премьер-Лиги за относительно небольшую сумму в 5 миллионов фунтов, но никто не счел нужным воспользоваться этой возможностью, хотя тот же "Лестер" нуждался в новом голкипере после ухода в "Ниццу" Каспера Шмайхеля.



"Юнайтед" рассматривал вариант с подписанием Ливаковича в качестве подмены для Давида Де Хеа, но предпочел взять у "Ньюкасла" Мартина Дубравку. "Ноттингем" также был близок к подписанию хорватского голкипера, но вместо этого арендовал у МЮ Дина Хендерсона. "Лестер" же предпочел обойтись внутренними резервами и сделал основным Данни Уорда.



Сейчас цена на Ливаковича возросла, и "Динамо" сможет получить за него больше денег, чем планировалось летом. Тот ж "Лестер" вполне может задуматься о том, что новый голкипер команде все же нужен, а вдобавок "Тоттенхэм" находится в поиске долгосрочной замены для Уго Льориса и может рассмотреть кандидатуру Ливаковича.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru