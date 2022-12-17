"Лестер", "Вулверхэмптон" и "Вест Хэм" хотят Унахи

"Лестер", "Вулверхэмптон" и "Вест Хэм" находятся среди клубов, заинтересованных в полузащитнике "Анже" Аззедине Унахи.

22-летний Унахи сыграл ключевую роль в том, что сборная Марокко достигла полуфинальной стадии на Чемпионате Мира в Катаре.



Своей игрой на ЧМ-2022 Унахи привлек внимание целого ряда европейских клубов, включая "Барселону".



Как сообщает Sky Sports, представители Премьер-Лиги тоже не остались в стороне — сразу три английских клуба хотят приобрести Аззедина в январе.



Добавим, что контракт Унахи с "Анже" рассчитан до 2026 года.