"Лестер", "Вулверхэмптон" и "Вест Хэм" хотят Унахи

Аззедин Унахи "Лестер", "Вулверхэмптон" и "Вест Хэм" находятся среди клубов, заинтересованных в полузащитнике "Анже" Аззедине Унахи.

22-летний Унахи сыграл ключевую роль в том, что сборная Марокко достигла полуфинальной стадии на Чемпионате Мира в Катаре.

Своей игрой на ЧМ-2022 Унахи привлек внимание целого ряда европейских клубов, включая "Барселону".

Как сообщает Sky Sports, представители Премьер-Лиги тоже не остались в стороне — сразу три английских клуба хотят приобрести Аззедина в январе.

Добавим, что контракт Унахи с "Анже" рассчитан до 2026 года.


Метки Анже, Вест Хэм, Вулверхэмптон, Лестер, Унахи

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2022 00:05

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