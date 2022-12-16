"Вулверхэмптон" хочет заполучить Ван-Биссаку
"Вулверхэмптон" хочет заполучить правого защитника "Манчестер Юнайтед" Аарона Ван-Биссаку в январе.
25-летний Ван-Биссака не входит в планы главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, сыграв лишь четыре минуты в этом сезоне Премьер-Лиги.
"Красные дьяволы" открыты к расставанию в январе с Аароном, который в свое время обошелся клубу в 50 миллионов фунтов, но сперва хотят обзавестись другим правым защитником.
По информации talkSPORT, Ван-Биссака находится на радаре у "Вулверхэмптона", который ищет усиление, чтобы совершить рывок со дна таблицы Премьер-Лиги.
Новый главный тренер "волков" Хулен Лопетеги надеется с помощью Аарона укрепить оборону своей команды, которая имеет вторую худшую разницу забитых и пропущенных мячей в дивизионе.
16.12.2022 23:00
Просмотров: 207
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Что за бред пишется в последнем абзаце?
Проблема Вулверхэмптона ещё с прошлого сезона заключалась в проблеме с забитыми мячами, а не с пропущенными голами.
Ван Биссака может пригодится любого клубу, который играет по схеме в три защитника в качестве правого центрального. Здесь он максимально эффективно сможет демонстрировать свои лучшие качества в плане оборонительных навыков. Также эта позиция не требует он него того, что он делает крайне плохо, а именно атакующих действий.
Вроде бы при предыдущем тренере волки перешли на схему в 4 защитника, из-за которой места в стартовом составе лишился их капитан Конор Коуди, что привело к его переходу в Эвертон.
Так что при игре Лопетеги в 3 центральных защитника есть смысл в его переходе в стан волков.
Вопрос лишь в цене. Полагаю, что больше 15 млн фунтов за игрока не выручить. А в январе лучше всего будет оформить арендную сделку до конца сезона.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий