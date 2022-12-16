"Вулверхэмптон" хочет заполучить Ван-Биссаку

"Вулверхэмптон" хочет заполучить правого защитника "Манчестер Юнайтед" Аарона Ван-Биссаку в январе.

25-летний Ван-Биссака не входит в планы главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, сыграв лишь четыре минуты в этом сезоне Премьер-Лиги.



"Красные дьяволы" открыты к расставанию в январе с Аароном, который в свое время обошелся клубу в 50 миллионов фунтов, но сперва хотят обзавестись другим правым защитником.



По информации talkSPORT, Ван-Биссака находится на радаре у "Вулверхэмптона", который ищет усиление, чтобы совершить рывок со дна таблицы Премьер-Лиги.



Новый главный тренер "волков" Хулен Лопетеги надеется с помощью Аарона укрепить оборону своей команды, которая имеет вторую худшую разницу забитых и пропущенных мячей в дивизионе.