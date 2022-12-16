"Юнайтед" провел встречу с агентами Кима

Ранее в декабре "Манчестер Юнайтед" провел встречу с агентами защитника "Наполи" Кима Мин Джэ в Италии.

Ким только минувшим летом присоединился к "Наполи" из "Фенербахче", однако Мин Джэ так хорошо себя проявил, что клуб уже хочет заключить новый контракт с игроком сборной Южной Кореи.



В первую очередь "Наполи" хочет сделать это для того, чтобы убрать из контракта 26-летнего Кима пункт о выкупе за 45 миллионов евро (39 млн. фунтов).



Как отмечает Gazzetta dello Sport, активировать этот пункт можно будет только в первые 15 дней июля 2023, и, похоже, именно это "Юнайтед" и собирается сделать.



Как бы то ни было, "красные дьяволы" уже обозначили свой интерес к Киму и будут отслеживать прогресс Мин Джэ в остатке сезона.